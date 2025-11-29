Россия
Собака устроила взрыв в Новосибирске

РЕН ТВ: Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске, животное не пострадало
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске из-за оставленного хозяином баллончика дихлофоса, животное не пострадало. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС России по региону.

Хозяин питомца оставил на плите баллончик, и, когда в доме никого не было, собака включила конфорки — к такому выводу пришли из-за следов зубов на включателях.

В результате взрыва была выбита входная дверь в квартире, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадали плита, обои и кухонный гарнитур.

Отмечается, что собака не пострадала, так как спряталась на балконе.

Ранее в Новосибирске жильцы многоэтажки на улице Большевистской нашли в подъезде пачку денег с напугавшей их запиской. Как стало известно, свернутые деньги обнаружили возле лифта. К посту приложено фото, на котором видно, что верхняя купюра имела номинал в 100 рублей.

