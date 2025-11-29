Мир
01:22, 29 ноября 2025Мир

В Европе заживо сожгли украинца в Mercedes

Kronen Zeitung: В Австрии неизвестные сожгли 21-летнего украинца в Mercedes
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Вене нашли убитым 21-летнего жителя Украины. Юношу избили и подожгли его автомобиль Mercedes, из которого выбраться он уже не смог, о чем сообщает австрийское издание Kronen Zeitung

По предварительным данным, группа мужчин избила парня в подземном гараже, принадлежащем элитному венскому отелю прямо в центре города. Потерпевшего посадили на заднее сиденье его собственного Mercedes, после чего один из преступников сел за руль и вместе с сообщником выехал из гаража в другой район Вены.

Уточняется, что в безлюдном месте они подожгли автомобиль с еще живым парнем внутри. Украинец погиб.

Семья погибшего находилась в Украине и теперь выехала в Австрию, чтобы забрать его тело. Следователи сейчас занимаются поиском предполагаемых убийц.

Ранее стало известно, что украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили его в неадекватном состоянии. Он принялся кричать, укусил одного из сотрудников, выхватил нож и начал угрожать.

