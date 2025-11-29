Россия
08:52, 29 ноября 2025

В Кремле прокомментировали сообщения о взрыве ракеты под Оренбургом

Песков не подтвердил информацию о взрыве ракеты в Оренбургской области
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области. Его цитирует РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил, что не видел сообщений об инциденте.

Ранее в СМИ появилась информация о хлопке и дымовом облаке, замеченных на окраине города Ясный. Официальных комментариев о происшествии не поступало.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российских баллистических ракетах. Он отметил, что Евросоюз (ЕС) находится в зоне досягаемости ракет, подчеркнув, что все европейские страны «подвержены угрозе».

