В Кремле прокомментировали сообщения о взрыве ракеты под Оренбургом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области. Его цитирует РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил, что не видел сообщений об инциденте.

Ранее в СМИ появилась информация о хлопке и дымовом облаке, замеченных на окраине города Ясный. Официальных комментариев о происшествии не поступало.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российских баллистических ракетах. Он отметил, что Евросоюз (ЕС) находится в зоне досягаемости ракет, подчеркнув, что все европейские страны «подвержены угрозе».