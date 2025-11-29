Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал об операции Парижа «Надо спасти рядового Зеленского». Так он прокомментировал анонсированный визит украинского лидера во Францию на странице в соцсети X.
«Он уйдет с еще одним чеком! И это великая операция "Надо спасти рядового Зеленского" в то время, когда раскрывается колоссальная коррупция режима!» — заявил политик.
Он также назвал визит Владимира Зеленского операцией под лозунгом «Мы должны саботировать мир!», в которой участвуют Макрон и «все его дружки-евроястребы».
Ранее в Елисейском дворце заявили, что Макрон встретится с Зеленским в Париже 1 декабря. Политики обменяются мнениями об «условиях справедливого и прочного мира в продолжение переговоров в Женеве и плана США», а также тесных консультаций с их европейскими партнерами.