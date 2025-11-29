Политик Филиппо рассказал об операции Парижа «Надо спасти рядового Зеленского»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал об операции Парижа «Надо спасти рядового Зеленского». Так он прокомментировал анонсированный визит украинского лидера во Францию на странице в соцсети X.

«Он уйдет с еще одним чеком! И это великая операция "Надо спасти рядового Зеленского" в то время, когда раскрывается колоссальная коррупция режима!» — заявил политик.

Он также назвал визит Владимира Зеленского операцией под лозунгом «Мы должны саботировать мир!», в которой участвуют Макрон и «все его дружки-евроястребы».

Ранее в Елисейском дворце заявили, что Макрон встретится с Зеленским в Париже 1 декабря. Политики обменяются мнениями об «условиях справедливого и прочного мира в продолжение переговоров в Женеве и плана США», а также тесных консультаций с их европейскими партнерами.