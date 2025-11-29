Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:10, 29 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

Зеленский: В ближайшие дни будут приняты шаги по завершению конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Susana Vera / Reuters

В ближайшие дни, возможно, будут приняты шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить конфликт». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить войну. Украинская делегация имеет необходимые указания», — анонсировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинская делегация под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова уже направилась в США для проведения мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Названо крайне опасное воздействие уходовой косметики на организм

    Чехи отказались спонсировать производство розовых ракет FP-5 из-за скандала на Украине

    Сын Трампа начал продавать водку

    В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

    В Германии пожаловались на уязвимость немецкой экономики

    Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

    Над Черным морем засекли самолет-разведчик

    Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

    Умерла 104-летняя блокадница-тиктокерша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости