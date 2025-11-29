Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

Зеленский: В ближайшие дни будут приняты шаги по завершению конфликта

В ближайшие дни, возможно, будут приняты шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить конфликт». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить войну. Украинская делегация имеет необходимые указания», — анонсировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинская делегация под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова уже направилась в США для проведения мирных переговоров.