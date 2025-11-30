Блогерша на шесть лет отказалась от бритья тела и показала результат

Блогерша Джорджия Пек с никнеймом @georgia_peck на шесть лет отказалась от бритья тела и показала результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте и набрало 13,9 миллиона просмотров.

На размещенных кадрах девушка предстала, сидя на лесной поляне. Она позировала в платье с кружевной отделкой, демонстрируя волосы на ногах и под мышками.

При этом пользовательница сети рассказала, что ранее она удаляла растительность с кожи из-за навязанных современным обществом стереотипов. Однако впоследствии у нее изменилось отношение к стандартам внешности.

«Нас учили, что наши естественные тела недостаточно хороши. Что гладкость равняется женственности, а волосы — это некрасиво. Но волосы выполняют защитную функцию, выполняя биологическую функцию, и это нормально!» — объяснила автор ролика.

Кроме того, Пек отметила, что в кремах и лосьонах для бритья содержится значительное количество химикатов, что также повлияло на ее решение. В то же время блогерша указала, что не призывает других девушек навсегда отказываться от удаления волос, а только советует им удостовериться, что они делают это не из чувства стыда или из-за давления общества.

