Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

С 1 декабря в России поднимут утильсбор и обяжут мигрантов сдавать биометрию

С 1 декабря в России вступает в силу ряд новых законов и правил, которые отразятся на жизни миллионов граждан. Самым заметным станет изменение правил расчета утилизационного сбора для импортируемых автомобилей. Кроме того, мигрантов обяжут прямо на пограничных пунктах пропуска сдавать биометрические данные, а некоторым пенсионерам поднимут выплаты. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Новые правила расчета утильсбора

С 1 декабря изменится система уплаты утилизационного сбора на импортируемые автомобили. До сих пор в России действовали две системы уплаты утильсбора: льготная — для физических лиц, которые ввозят в страну машины для личного пользования (3,4 тысячи рублей за транспортное средство возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей — за авто старше), и система для юридических лиц, которые ввозят авто для бизнеса или перепродажи. В последнем случае сбор рассчитывается по формуле: базовая ставка, умноженная на коэффициент, зависящий от объема двигателя и возраста транспортного средства. Разница между этими ставками иногда достигает миллионов рублей.

Работники торгового порта во время разгрузки подержанных японских автомобилей во Владивостоке Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ключевое изменение с 1 декабря — добавление к существующей формуле порога мощности в размере 160 лошадиных сил. Для физлиц, ввозящих автомобиль с менее мощным двигателем, сохранится льготная ставка в 3,4 тысячи рублей. Все, кто купит машину мощнее, будут платить коммерческий утильсбор.

Штрафы за летнюю резину

С наступлением календарной зимы начинает действовать штраф для автомобилистов за езду на летней резине. Требования к использованию шин, соответствующих сезону, прописаны в постановлении правительства России. Запрет будет действовать до конца февраля.

500 рублей придется заплатить за езду на резине не по сезону с 1 декабря

Сбор биометрии у иностранцев

С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев и лиц без гражданства распространят на все российские пункты пропуска. Это поможет создать цифровой профиль мигрантов, чтобы в дальнейшем отслеживать их пребывание в России.

Сдавать отпечатки пальцев и делать цифровое фото мигранты будут только при наличии технической возможности на том пограничном переходе, через который они намереваются попасть в Россию.

Эксперимент по сбору биометрии иностранцев стартовал год назад. На первом этапе он проводился только при прохождении пограничного контроля в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также в пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Миграционный центр «Южный» в Санкт-Петербурге, снятие отпечатков пальцев у посетителя Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Срок уплаты налогов

1 декабря — последний день, когда можно оплатить имущественные налоги, а также налог на доходы физических лиц за 2024 год. Гражданам, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства и земельные участки, направлены налоговые уведомления. Если не уплатить налог вовремя, со 2 декабря будут начисляться пени.

Некоторым пенсионерам повысят выплаты

В декабре поднимут выплаты тем пенсионерам, у которых возникли основания для перерасчета. Среди них, в частности, пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет, те, кто прекратил работать, а также оформившие инвалидность первой группы. Повысить выплаты могут также в случае появления иждивенцев, подтверждения северного стажа или права на сельскую надбавку.

Если гражданину исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8907 до 17 815 рублей.