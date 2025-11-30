Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 30 ноября 2025Россия

Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

С 1 декабря в России поднимут утильсбор и обяжут мигрантов сдавать биометрию
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 декабря в России вступает в силу ряд новых законов и правил, которые отразятся на жизни миллионов граждан. Самым заметным станет изменение правил расчета утилизационного сбора для импортируемых автомобилей. Кроме того, мигрантов обяжут прямо на пограничных пунктах пропуска сдавать биометрические данные, а некоторым пенсионерам поднимут выплаты. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Новые правила расчета утильсбора

С 1 декабря изменится система уплаты утилизационного сбора на импортируемые автомобили. До сих пор в России действовали две системы уплаты утильсбора: льготная — для физических лиц, которые ввозят в страну машины для личного пользования (3,4 тысячи рублей за транспортное средство возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей — за авто старше), и система для юридических лиц, которые ввозят авто для бизнеса или перепродажи. В последнем случае сбор рассчитывается по формуле: базовая ставка, умноженная на коэффициент, зависящий от объема двигателя и возраста транспортного средства. Разница между этими ставками иногда достигает миллионов рублей.

Работники торгового порта во время разгрузки подержанных японских автомобилей во Владивостоке

Работники торгового порта во время разгрузки подержанных японских автомобилей во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ключевое изменение с 1 декабря — добавление к существующей формуле порога мощности в размере 160 лошадиных сил. Для физлиц, ввозящих автомобиль с менее мощным двигателем, сохранится льготная ставка в 3,4 тысячи рублей. Все, кто купит машину мощнее, будут платить коммерческий утильсбор.

Штрафы за летнюю резину

С наступлением календарной зимы начинает действовать штраф для автомобилистов за езду на летней резине. Требования к использованию шин, соответствующих сезону, прописаны в постановлении правительства России. Запрет будет действовать до конца февраля.

500
рублей

придется заплатить за езду на резине не по сезону с 1 декабря

Сбор биометрии у иностранцев

С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев и лиц без гражданства распространят на все российские пункты пропуска. Это поможет создать цифровой профиль мигрантов, чтобы в дальнейшем отслеживать их пребывание в России.

Сдавать отпечатки пальцев и делать цифровое фото мигранты будут только при наличии технической возможности на том пограничном переходе, через который они намереваются попасть в Россию.

Эксперимент по сбору биометрии иностранцев стартовал год назад. На первом этапе он проводился только при прохождении пограничного контроля в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также в пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Миграционный центр «Южный» в Санкт-Петербурге, снятие отпечатков пальцев у посетителя

Миграционный центр «Южный» в Санкт-Петербурге, снятие отпечатков пальцев у посетителя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Срок уплаты налогов

1 декабря — последний день, когда можно оплатить имущественные налоги, а также налог на доходы физических лиц за 2024 год. Гражданам, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства и земельные участки, направлены налоговые уведомления. Если не уплатить налог вовремя, со 2 декабря будут начисляться пени.

Некоторым пенсионерам повысят выплаты

В декабре поднимут выплаты тем пенсионерам, у которых возникли основания для перерасчета. Среди них, в частности, пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет, те, кто прекратил работать, а также оформившие инвалидность первой группы. Повысить выплаты могут также в случае появления иждивенцев, подтверждения северного стажа или права на сельскую надбавку.

Если гражданину исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8907 до 17 815 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

    В Госдуме оценили призывы арестовать Зеленского

    Стало известно о помощи Сийярто с переводом на встрече Путина и Орбана

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Россией

    Умеров назвал встречу с США успешной

    Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

    Российские войска улучшили позиции у села Шахово

    Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском

    Назван фаворит чемпионата России по футболу

    Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости