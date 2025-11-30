Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 30 ноября 2025Россия

Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

Оперштаб: В Анапе из-за обломков БПЛА поврежден частный дом, пострадавших нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы. В результате падения обломков беспилотника повреждения получил частный дом в Анапе, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Фрагменты беспилотника частично разрушили крышу дома в дачном товариществе. Пострадавших нет, а на месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА в одном городе региона повреждения получила котельная, из-за чего без отопления остались больше сотни домов, а также медицинские и образовательные учреждения.

Всего по данным Минобороны за ночь над регионами страны было уничтожено 33 украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

    Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

    Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

    Макрона обвинили в безрассудстве из-за Украины

    В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

    Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

    Ограничения сняты в двух российских аэропортах

    В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

    В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости