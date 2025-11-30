Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

Оперштаб: В Анапе из-за обломков БПЛА поврежден частный дом, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы. В результате падения обломков беспилотника повреждения получил частный дом в Анапе, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Фрагменты беспилотника частично разрушили крышу дома в дачном товариществе. Пострадавших нет, а на месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА в одном городе региона повреждения получила котельная, из-за чего без отопления остались больше сотни домов, а также медицинские и образовательные учреждения.

Всего по данным Минобороны за ночь над регионами страны было уничтожено 33 украинских беспилотника.