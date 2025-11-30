Путешествия
Еще один южный аэропорт ввел дополнительные ограничения

Росавиация: Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о введении дополнительных временных ограничений в аэропорту Краснодар (Пашковский).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать 30 ноября в 03:11 по московскому времени, несмотря на то, что воздушная гавань согласно действующему NOTAM принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), также тревога была объявлена в Геленджике, там же ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

