На Украине узнали об одном действии Ермака после отставки

Депутат Рады Железняк: После отставки Ермак долго разговаривал с Зеленским
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

После своей отставки бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак долго беседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«После своего увольнения Андрей Ермак был в офисе президента в эту субботу», — написал он.

По сведениям народного депутата, Ермак провел на этаже, где расположен кабинет Владимира Зеленского, довольно долгое время. «Он там был, чтобы не только забрать вещи», — отметил Ярослав Железняк, добавив, что Ермак и Зеленский должны были разговаривать один на один.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что продолжает считать Владимира Зеленского своим другом. Он также назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что готов к самым разным репрессиям.

