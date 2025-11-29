Бывший СССР
Ермак высказался о Зеленском после отставки

Ермак заявил, что Зеленский был его другом раньше и останется им после отставки
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак впервые после отставки высказался об украинском лидере, назвав его своим другом. Об этом он заявил журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру.

«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — сказал экс-чиновник.

Ранее Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что готов к любым репрессиям. Экс-политик подчеркнул, что его осквернили и его достоинство не было защищено, поэтому он не хочет создавать проблем Зеленскому и едет на фронт.

