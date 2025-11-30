Россиян предупредили об икорном супе вместо икры

Зверев: Мошенники накануне Нового года продают россиянам икорный суп вместо икры

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев предупредил, что накануне Нового года мошенники пытаются продать россиянам икорный суп или подделку вместо настоящей икры. Об этом он рассказал РИА Новости.

Эксперт отметил, что злоумышленники на фоне праздничного ажиотажа наживаются на желании людей приобрести главный атрибут новогоднего стола «подешевле».

«В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем — подделку», — пояснил глава ВАРПЭ.

Он посоветовал соотечественникам не искать «выгодные предложения» в мессенджерах и социальных сетях.

