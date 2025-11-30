Экономика
09:44, 30 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили об икорном супе вместо икры

Зверев: Мошенники накануне Нового года продают россиянам икорный суп вместо икры
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев предупредил, что накануне Нового года мошенники пытаются продать россиянам икорный суп или подделку вместо настоящей икры. Об этом он рассказал РИА Новости.

Эксперт отметил, что злоумышленники на фоне праздничного ажиотажа наживаются на желании людей приобрести главный атрибут новогоднего стола «подешевле».

«В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем — подделку», — пояснил глава ВАРПЭ.

Он посоветовал соотечественникам не искать «выгодные предложения» в мессенджерах и социальных сетях.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин ранее рассказал «Ленте.ру», как сэкономить на новогоднем столе.

