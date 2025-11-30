Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 30 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

Финансист Морковкин: Сэкономить на новогоднем столе помогут распродажи
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Monkey Business Images / Фотобанк Лори

Сэкономить на новогоднем столе можно закупившись впрок на распродажах, а также дождавшись сезонного падения цен на некоторые товары, рассказал «Ленте.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«Цены на масло и сыр, как правило, быстро растут в период праздников, поэтому имеет смысл запастись ими заранее. Консервы отлично подходят для оптовых закупок благодаря длительному сроку хранения и универсальности использования на кухне. Сахар и шоколад при правильном хранении тоже могут длительное время обеспечивать экономию без потери питательных свойств и вкуса», — сказал Морковкин.

По его словам, традиционно к Новому году повышаются цены на красную икру, морепродукты и деликатесы, на алкоголь, шоколад и сладости — все это финансист рекомендовал покупать заранее, а не откладывать на конец декабря. В частности, как он отметил, помочь сэкономить могут ноябрьские распродажи.

«Цены на красную икру к праздникам могут вырасти на 10-15 процентов, на алкоголь — до 10 процентов, на сладости — до 15, — предупредил эксперт. — Вместе с тем, есть и позиции, на которые ожидается снижение цены. Например, на крупы и макароны — цены на рис стабилизировались, а на гречку даже ожидается снижение на 3–5 процентов».

Основными факторами ожидаемого повышения цен наряду с ажиотажным спросом, как объяснил Морковкин, могут стать рост стоимости сырья, материалов и топлива, а также расходов на оплату труда.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что россияне все чаще становятся жертвами стелсфляции. Речь идет о том, что производители стали совмещать шринкфляцию и скимпфляцию, то есть замену тех или иных ингредиентов их более дешевыми аналогами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

    Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

    В Госдуме захотели изменить условия выдачи семейной ипотеки

    МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

    Над резиденцией Трампа подняли истребитель

    На Красной площади откроются первые новогодние аттракционы

    Раскрыт перечень изъятых у Ермака вещей

    Россиян предупредили о связи сухого воздуха с опасными заболеваниями

    Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости