Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:06, 21 сентября 2025Экономика

В Госдуме предупредили россиян о массовой стелсфляции

Депутат Чернышов: Россияне стали жертвой массовой стелсфляции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Россияне стали жертвой массовой стелсфляции в магазинах — производители используют двойную тактику, совмещая шринкфляцию и скимпфляцию. Об этом в интервью РИА Новости предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Шринкфляция представляет из себя скрытое повышение цен за счет сокращения массы или объема товара при сохранении его стоимости, а скимпфляция заключается в замене ингредиентов на более дешевые. Вместе они формируют стелсфляцию — товары становятся меньше и хуже по качеству, однако цена остается прежней, а зачастую и повышается. По словам Чернышова, с данной проблемой столкнулись более 90 процентов россиян.

«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — призвал он.

Летом прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов отмечал, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в московских супермаркетах представлено в упаковках объемом немного меньше литра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Десятки солдат ВСУ сдались в плен через бот

    В Госдуме предупредили россиян о массовой стелсфляции

    Российский военный рассказал о редкой находке под Херсоном

    В России рассказали о планирующихся мерах поддержки для многодетных

    Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

    В Киеве раскрыли план президента Финляндии после заявления о России

    Британских депутатов обучат защите от российских шпионов

    В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

    Боец ВСУ выстрелил сослуживцу в подмышку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости