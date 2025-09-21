В Госдуме предупредили россиян о массовой стелсфляции

Депутат Чернышов: Россияне стали жертвой массовой стелсфляции

Россияне стали жертвой массовой стелсфляции в магазинах — производители используют двойную тактику, совмещая шринкфляцию и скимпфляцию. Об этом в интервью РИА Новости предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Шринкфляция представляет из себя скрытое повышение цен за счет сокращения массы или объема товара при сохранении его стоимости, а скимпфляция заключается в замене ингредиентов на более дешевые. Вместе они формируют стелсфляцию — товары становятся меньше и хуже по качеству, однако цена остается прежней, а зачастую и повышается. По словам Чернышова, с данной проблемой столкнулись более 90 процентов россиян.

«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — призвал он.

Летом прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов отмечал, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в московских супермаркетах представлено в упаковках объемом немного меньше литра.