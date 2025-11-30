Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 30 ноября 2025Путешествия

Россияне описали жизнь в Дубае фразой «бюрократия как в прошлом веке»

Алина Черненко

Фото: Vwalakte / Freepik

Российская путешественница Елена Лисейкина пообщалась с семьей соотечественников, живущих в Дубае три года и рассказавших о вещах, к которым они так и не смогли привыкнуть. Их опытом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россияне пожаловались на «бюрократию как в прошлом веке» в современном городе будущего. «Для того чтобы открыть банковский счет, понадобится несколько недель, куча документов, справок и печатей. А если что-то пойдет не так, то придется еще пару раз лично съездить в банк и постоять в очередях», — поделились они с автором публикации.

Еще один недостаток жизни в Дубае — очень высокие цены на все. Например, за аренду приличной квартиры в нормальном районе придется отдать от 300 тысяч рублей в месяц, а обучение в международной школе для ребенка обойдется от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей в год. Помимо этого, дорого стоят продукты, коммунальные услуги, бензин, страховка и медицина. «В итоге живешь от зарплаты до зарплаты и все равно ищешь продукты со скидками в супермаркетах, несмотря на то что зарабатываешь довольно внушительную сумму», — признались живущие в эмирате ОАЭ россияне.

Кроме того, в Дубае нет постоянного комьюнити, так как люди часто оттуда переезжают, но есть культ потребления. «Если у тебя не BMW или Mercedes, если ты не носишь бренды, если твои дети не в самой дорогой школе — ты как будто неудачник. Разговоры крутятся вокруг покупок, новых ресторанов, путешествий, обновок. Ты начинаешь чувствовать, что тебя оценивают по машине и брендам на одежде, а не по личности», — процитировала знакомых Лисейкина.

Живущие в Дубае соотечественники также отметили, что там они не могут голосовать, влиять на законы и чувствовать себя частью страны.

«Это город транзита. Место, где зарабатывают деньги, но не живут по-настоящему. Дом остается в другой стране», — сделала вывод путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала запрещенные в Дубае безобидные привычки иностранцев. В частности, там нельзя жевать жвачку, есть и пить в метро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предложение Венгрии стать площадкой для переговоров по Украине

    Российские истребители вызвали тревогу у НАТО

    Московских водителей призвали к «зимней манере» вождения

    В ЕС высказались об использовании замороженных российских активов

    Россиянин поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч с участием «Зенита»

    Российские войска нанесли удар по месту подготовки беспилотников ВСУ

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ на терминал КТК

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Захарова отреагировала на отставку Ермака

    Россияне описали жизнь в Дубае фразой «бюрократия как в прошлом веке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости