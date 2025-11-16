Путешествия
12:34, 16 ноября 2025

Россиянка назвала запрещенные в Дубае безобидные привычки иностранцев

Алина Черненко

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Дубае и назвала безобидные привычки иностранцев, запрещенные в этом городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Своим опытом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первая привычка, о которой рассказала россиянка, — жевать жвачку, есть и пить в метро. По ее словам, за это в Дубае могут оштрафовать.

Второе запрещенное действие в этом городе — сушить белье на балконах. «Муниципалитеты следят, чтобы фасады домов выглядели идеально. За вывешенные простыни или даже полотенце можно получить штраф. А еще за вещи на балконе или спутниковые тарелки. Здесь все должно быть красиво не только внутри, но и снаружи», — отметила автор публикации.

Лисейкина также предупредила, что в ОАЭ нельзя ввозить свинину. По ее словам, на границе чемоданы могут просканировать, а подозрительные продукты — изъять.

Еще один местный запрет, необычный для иностранцев, — ездить на пыльной машине. «Кроме этого, в Абу-Даби и Дубае действуют правила: если автомобиль стоит в общественном месте и выглядит как заброшенный или слишком грязный, владельцу могут выписать штраф», — уточнила россиянка.

Автор добавила, что в Дубае нельзя заглядывать в чужие телефоны, ругаться в социальных сетях и отправлять оскорбительные эмодзи, кормить голубей и кошек на улицах, а также фотографировать аварии.

Ранее другая российская путешественница предостерегла соотечественников от пяти ошибок при планировании поездки в Дубай и другие эмираты ОАЭ. Одна из них — не читать отзывы об отелях.

