12:46, 30 ноября 2025

Российские войска нанесли удар по месту подготовки беспилотников ВСУ

ВС РФ поразили место подготовки дальнобойных беспилотников ВСУ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам украинской военной инфраструктуры, включая место подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. По данным ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации.

В результате атак были поражены предприятия оборонного комплекса Украины, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников — всего в 143 районах.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Белгородской области. В ходе происшествия был ранен местный житель: у него минно-взрывная травма, многочисленные осколочные ранения и ожоги.

