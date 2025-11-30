Российский пенсионер решил искупаться в море в Таиланде и не выжил

Shot: На пляже Патонга нашли бездыханным российского пенсионера

Отдыхавший со спутницей в Таиланде российский пенсионер решил поплавать утром в море и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 69-летний Сергей и 47-летняя Наталья провели в Патонге две недели и планировали задержаться до середины декабря. Каждое утро турист плавал в море, и 30 ноября не стало исключением, однако обратно мужчина так и не вернулся.

Наталья забеспокоилась, побежала на пляж и нашла его бездыханным на берегу. Прибывшие на место спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Россиянка предположила, что ее спутника накрыло волной.

Ранее на Бали врачи не смогли спасти 32-летнего россиянина, которого укусил индийский крайт. На отдыхе мужчина почувствовал недомогание, но списал его на простуду или пищевое отравление.