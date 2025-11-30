Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:34, 30 ноября 2025Путешествия

Российский пенсионер решил искупаться в море в Таиланде и не выжил

Shot: На пляже Патонга нашли бездыханным российского пенсионера
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Отдыхавший со спутницей в Таиланде российский пенсионер решил поплавать утром в море и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 69-летний Сергей и 47-летняя Наталья провели в Патонге две недели и планировали задержаться до середины декабря. Каждое утро турист плавал в море, и 30 ноября не стало исключением, однако обратно мужчина так и не вернулся.

Наталья забеспокоилась, побежала на пляж и нашла его бездыханным на берегу. Прибывшие на место спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Россиянка предположила, что ее спутника накрыло волной.

Ранее на Бали врачи не смогли спасти 32-летнего россиянина, которого укусил индийский крайт. На отдыхе мужчина почувствовал недомогание, но списал его на простуду или пищевое отравление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

    Мошенники выманили у пенсионерки миллионы по новой схеме обмана

    В Европе испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США

    Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

    На Красной площади открыли ГУМ-каток

    В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

    Зеленскому предрекли отставку в Новый год

    Дочь Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости