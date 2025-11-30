Путешествия
09:28, 30 ноября 2025Путешествия

На Бали не смогли спасти россиянина после укуса змеи

На Бали россиянин не выжил после укуса индийского крайта
Фото: wirestock / Designed by freepik

На Бали врачи не смогли спасти 32-летнего россиянина, которого укусил индийский крайт. Его историю рассказало издание KP.RU.

На отдыхе мужчина почувствовал недомогание, но списал его на простуду или пищевое отравление. Спустя несколько дней его состояние серьезно ухудшилось. Так, российский турист стал терять зрение и речь.

В конечном итоге путешественник впал в кому. По следам двух проколов на руке медики выяснили, что его укусил индийский крайт — ядовитая змея. Более месяца врачи боролись за жизнь россиянина, но он не выжил.

Ранее китайский турист сорвался с ограждения в японском аэропорту. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти путешественника.

