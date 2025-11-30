Интернет и СМИ
08:06, 30 ноября 2025

В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

Меркурис: Коррупционный скандал указывает на скорый коллапс Киева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс Киева, финалом которого станет свержение украинского лидера Владимира Зеленского. Такое развитие событий предрек британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха», — подчеркнул Меркурис.

По его словам, коррупционный скандал и уход в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака являются симптомом кризиса, с которым столкнулась вся постсоветская страна.

Ранее Ермак подал в отставку, украинский лидер подписал приказ о его увольнении.

