Меркурис: Коррупционный скандал указывает на скорый коллапс Киева

Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс Киева, финалом которого станет свержение украинского лидера Владимира Зеленского. Такое развитие событий предрек британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха», — подчеркнул Меркурис.

По его словам, коррупционный скандал и уход в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака являются симптомом кризиса, с которым столкнулась вся постсоветская страна.

Ранее Ермак подал в отставку, украинский лидер подписал приказ о его увольнении.