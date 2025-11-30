В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

В Красноярске возле мэрии в лобовое стекло автомобиля с матерью и двумя маленькими детьми внутри влетел осколок канализационного люка. Об этом сообщает Baza.

Как рассказал супруг пострадавшей, другой автомобиль, обгоняя машину Екатерины, наехал на лежавший на дороге фрагмент люка, и тот разлетелся — один из осколков пробил стекло и угодил в пассажирское сиденье.

Женщину спасло то, что место рядом с водителем было пустым: удар пришелся в спинку сиденья, которое сдержало осколок. На заднем сиденье находились дети. У Екатерины царапины и сильный стресс, дети не пострадали. Как люк оказался на дороге, пока неизвестно. Основной его фрагмент продолжает лежать на проезжей части. Пострадавшая подала заявление в полицию.

