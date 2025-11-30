Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 30 ноября 2025Россия

В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

В Красноярске осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал Baza

В Красноярске возле мэрии в лобовое стекло автомобиля с матерью и двумя маленькими детьми внутри влетел осколок канализационного люка. Об этом сообщает Baza.

Как рассказал супруг пострадавшей, другой автомобиль, обгоняя машину Екатерины, наехал на лежавший на дороге фрагмент люка, и тот разлетелся — один из осколков пробил стекло и угодил в пассажирское сиденье.

Женщину спасло то, что место рядом с водителем было пустым: удар пришелся в спинку сиденья, которое сдержало осколок. На заднем сиденье находились дети. У Екатерины царапины и сильный стресс, дети не пострадали. Как люк оказался на дороге, пока неизвестно. Основной его фрагмент продолжает лежать на проезжей части. Пострадавшая подала заявление в полицию.

Ранее в Москве пьяная женщина, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД на МКАД, устроила жесткое ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

    Мошенники выманили у пенсионерки миллионы по новой схеме обмана

    В Европе испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США

    Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

    На Красной площади открыли ГУМ-каток

    В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

    Зеленскому предрекли отставку в Новый год

    Дочь Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости