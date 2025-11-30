В Совфеде рассказали об увеличении мер поддержки материнства

Перминова: В 2026 году ожидается индексация связанных с материнством пособий

В 2026 году поддержка материнства будет продолжена и расширена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

«Ожидается существенная индексация всех пособий, связанных с детьми и материнством, включая материнский капитал, который вырастет на 6,8 процента и составит 737 205,1 рубля на первого ребенка, а при рождении второго — 236 984,01 рубля (или 974 189,11 рубля, если маткапитал на первенца не получался)», — сообщила сенатор.

Помимо этого, по словам Перминовой, будут проиндексированы ежемесячные пособия на ребенка до 17 лет, единовременные выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу и выплаты беременным женщинам.

«Также будут предусмотрены важные льготы в сфере труда, налоговые вычеты и изменения, касающиеся льготной ипотеки, что подчеркивает комплексный подход к поддержке женщин и семей с детьми. Эти меры — не просто цифры, а наше искреннее стремление создать все условия для того, чтобы материнство было наполнено радостью, спокойствием и уверенностью», — рассказала политик.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья, бесконечной любви ваших детей и близких. Пусть каждый ваш день будет озарен улыбками и теплом! Елена Перминова председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

Ранее Перминова отметила, что социальные меры поддержки помогают женщинам быть увереннее в роли матери. Она сообщила, что государство стремится окружить женщин вниманием и поддержкой, чтобы каждая мама чувствовала себя защищенной.

