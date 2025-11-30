Россия
12:26, 30 ноября 2025Россия

В Совфеде заявили о невыгодном положении Зеленского

Сенатор Волошин: Зеленский начал чаще говорить о мире из-за проблем у ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Член Совета Федерации от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в невыгодном положении. Его слова передает ТАСС.

По мнению Волошина, Зеленский прекрасно понимает, что он натворил. Чтобы украинского лидера не «разорвали», он продолжает цепляться за власть. При этом политик не в состоянии построить новую страну и предложить что-то ее жителям, убежден сенатор.

Сейчас, продолжил государственный деятель, президенту Украины уже некуда деваться. Он не может извиниться и покинуть свой пост. Кроме того, Волошин отметил серьезные проблемы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Именно по этой причине, считает он, Зеленский последнее время начал все чаще говорить о необходимости заключить мир.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что США продолжат оказывать давление на Владимира Зеленского. В материале сказано, что причиной тому является коррупционный скандал на Украине.

