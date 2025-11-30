Россия
10:43, 30 ноября 2025Россия

Желавший пересадить волосы россиянин не пережил наркоз

Юрист из Владивостока не пережил наркоз во время операции по пересадке волос
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Юрист из Владивостока Андрей Капустин, желавший пересадить волосы, не смог пережить наркоз. Его историю рассказал Telegram-канал Baza.

Операция состоялась в одной из частных клиник. Когда медики ввели 32-летнему россиянину наркоз, его состояние значительно ухудшилось. В конечном итоге в себя он так и не пришел. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

При этом, по информации издания, видеозапись хирургического вмешательства не велась, из-за чего в данной истории возникло еще больше вопросов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют клинику и расследуют все обстоятельства случившегося.

Ранее 36-летний британец в Турции вылечил зубы и пересадил волосы. После возвращения в гостиничный номер он потерял сознание.

