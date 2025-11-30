Желавший пересадить волосы россиянин не пережил наркоз

Юрист из Владивостока не пережил наркоз во время операции по пересадке волос

Юрист из Владивостока Андрей Капустин, желавший пересадить волосы, не смог пережить наркоз. Его историю рассказал Telegram-канал Baza.

Операция состоялась в одной из частных клиник. Когда медики ввели 32-летнему россиянину наркоз, его состояние значительно ухудшилось. В конечном итоге в себя он так и не пришел. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

При этом, по информации издания, видеозапись хирургического вмешательства не велась, из-за чего в данной истории возникло еще больше вопросов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют клинику и расследуют все обстоятельства случившегося.

