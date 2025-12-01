Культура
Билан поднял цену на новогодние корпоративы

Mash: Певец Дима Билан поднял цену на выступления до 10 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Дима Билан поднял цену на новогодние выступления на фоне популярности у молодежи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что теперь исполнитель зарабатывает 10 миллионов рублей за выступление. Поводом для роста гонораров стала популярность в социальных сетях, где юные поклонники публикуют видео под трек «Я твой номер один».

По данным Mash, Билан также обновил свой райдер. В него входит перелет VIP-классом для самого артиста и его директора, проживание в люксовом номере пятизвездочного отеля, передвижение на автомобиле Maybach с подушками, пледом и кофе. В гримерке исполнителя должны быть морепродукты, буженина и энергетики.

Ранее сообщалось, что народный артист России Олег Газманов в несколько раз повысил свой гонорар за участие в новогодних корпоративах, чтобы отпугнуть заказчиков. Он признался, что предпочитает отыграть один дополнительный концерт в течение года, а не просить двойную оплату в новогодний период.

