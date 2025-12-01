Ценности
15:09, 1 декабря 2025
Ценности

Блогерша показала простой способ продлить срок службы капроновых колготок

Блогер Казалино: Лак для волос убережет капроновые колготки от повреждений
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriacasalinoo

Блогерша Виктория Казалино из США показала простой способ продлить срок службы капроновых колготок. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте и набрало 2,7 миллиона просмотров.

Девушка предстала перед камерой в полный рост в черном комбинезоне с мини-шортами, серебристых босоножках и с бигуди на голове. Также она надела капроновые колготки и распылила на них лак для волос, отметив, что данное средство поможет уберечь предмет гардероба от повреждений.

«Дамы, сейчас сезон колготок, помните про лайфхак с лаком для волос? Никаких разрывов в обозримом будущем», — заявила автор ролика.

В апреле бьюти-блогерша Джейд Холланд Купер раскрыла простой способ защитить белую одежду от пятен косметики.

    Все новости