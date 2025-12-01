Экономика
19:32, 1 декабря 2025Экономика

Деревянко посмеялся над установленным в его честь памятником

Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер Павел Деревянко посмеялся над памятником, установленным в его честь в Таганроге. Об этом пишет издание «Подъем».

Статуя появилась на улице Котлостроительная во дворе дома, где раньше жил артист. Деревянко объяснил, что памятник установили в шутку в качестве рекламы к выходу нового фильма с его участием. По этой причине о качестве скульптуры не заботились. Однако несмотря на то, что арт-объект задумывался как шутка, на его открытие собрались многие местные жители, один из которых разрушил статую.

«Вчера очень смеялся... Откуда-то со всех дворов собралось много народа, много пьяных. Какой-то чувак выхватил "Оскар", начал бегать, орать: "Я сейчас буду за него драться". Какая-то тетка говорит: "Не стыдись, поставь на место, надо было место ему хорошее выбрать, клумбу какую-нибудь, облагородить, что ж вы, да он на себя не похож, да это кошмар". В общем, все это очень забавно!» — рассказал Деревянко.

Ранее сообщалось, что памятник актеру был разрушен. На постаменте осталась только одна нога.

