Местные жители рассказали о взрывах в российском регионе

Shot: Серия взрывов произошла над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону

Серия взрывов произошла над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону, об этом Telegram-каналу Shot рассказали местные жители.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников над российским регионом.

«Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали гул и видели вспышки в небе», — говорится в публикации.

О взрывах также сообщают жители села Чалтырь и города Азов примерно в десяти километрах от Ростова-на-Дону. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее беспилотники атаковали Таганрог в ночь на 25 ноября. Повреждения получили 20 многоквартирных домов, 9 частных домовладений, 4 социальных объекта и 14 предприятий, а также автомобили жителей. Пострадали 12 человек, жертвами стали трое.

