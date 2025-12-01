Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:39, 1 декабря 2025Россия

Местные жители рассказали о взрывах в российском регионе

Shot: Серия взрывов произошла над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Серия взрывов произошла над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону, об этом Telegram-каналу Shot рассказали местные жители.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников над российским регионом.

«Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали гул и видели вспышки в небе», — говорится в публикации.

О взрывах также сообщают жители села Чалтырь и города Азов примерно в десяти километрах от Ростова-на-Дону. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее беспилотники атаковали Таганрог в ночь на 25 ноября. Повреждения получили 20 многоквартирных домов, 9 частных домовладений, 4 социальных объекта и 14 предприятий, а также автомобили жителей. Пострадали 12 человек, жертвами стали трое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

    Возлюбленная начальника полиции отравила его глазными каплями и спрятала на складе

    Врач назвала подходящее время для анализов на ИППП после незащищенного полового акта

    Россиянам назвали способ выгодно продлить новогодние праздники

    В НАТО заявили о рассмотрении упреждающих ударов по России

    Трамп объяснил свое сообщение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Местные жители рассказали о взрывах в российском регионе

    Девушка заглянула в сумочку сестры и выгнала ее из дома

    Стало известно о борьбе Зеленского за выживание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости