Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Россией

Минобороны сообщило об уничтожении девяти БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Вечером 30 ноября над регионами России было сбито десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в оборонном ведомстве, летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Больше всего дронов — девять — ликвидировали в небе над Белгородской областью. Еще один беспилотник сбили над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на регион. Тогда осколками от сбитой воздушной цели была ранена 15-летняя девочка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.