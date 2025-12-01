Экономика
15:08, 1 декабря 2025Экономика

Отечественному автомобильному рынку предрекли резкое снижение продаж

Эксперт Хайцеер: Российский авторынок ждет падение в 2026 году
Максим Ракитин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер предположил, что в наступающем году продажи новых автомобилей упадут на 200 000 единиц по сравнению с 2025 годом. Об этом он сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Основной причиной эксперт назвал новые правила расчета утильсбора. По его мнению, российский автомобильный рынок находится в состоянии стагнации, начиная с 2024 года, а небольшой всплеск продаж в нынешнем году обусловлен ожиданием решения правительства по корректировке ставок утильсбора.

В наступающем году, учитывая изменения в законодательстве, рынок может не досчитаться 200 тысяч автомобилей, а общее число проданных единиц составит около 1,3 миллиона. Эксперт также отметил, что на спрос может позитивно повлиять снижение ключевой ставки, появление льготных программ от производителей и дистрибьюторов, но для многих россиян автомобили перестанут быть доступны из-за высоких цен.

Новые правила расчета утильсбора вступили в силу 1 декабря, несмотря на негативную реакцию покупателей и игроков рынка. Инициатором принятия поправок стала ассоциация «Объединение автопроизводителей России», в которую входят глава «КамАЗа» Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев.

По словам некоторых экспертов, основной удар от введения новых тарифов придется на автомобили популярных в России брендов BMW, Mercedes, а также Lixiang и Zeekr, кроме того, фактически потерял смысл импорт автомобилей корейских и японских марок.

