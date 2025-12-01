Появились детали о задержании занимавшегося особо важными делами российского подполковника

Петренко: Выявлен факт получения взятки главой отдела СК Кузбасса Харитоновым

Следственный комитет (СК) России подтвердил факт задержания руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления ведомства по Кемеровской области — Кузбассу подполковника юстиции Леонида Харитонова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Коррупционное преступление выявлено СК при оперативном сопровождении ФСБ. По данным следствия, незаконное вознаграждение предназначалось Харитонову за действия в пользу фигурантов уголовного дела, расследованием которого занимаются его подчиненные.

Петренко отметила, что следователи СК всегда принципиально реагируют на случаи коррупционного поведения своих сотрудников вне зависимости от должности и былых заслуг.

О задержании следователя по особо важным делам стало известно ранее 1 декабря. Его увезли на допрос. Харитонова подозревают в получении 80 миллионов рублей.