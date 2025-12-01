Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:27, 1 декабря 2025Россия

Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя

Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как указал официальный представитель Кремля, командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил Путину о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе подразделениями 5-й общевойсковой армии.

«В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — отметил Песков.

Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он доложил верховному главнокомандующему об освобождении Красноармейска и Волчанска от подразделений Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ

    Бывшая порноактриса оценила внешность Овечкина

    В сериале с Зеленским нашли пророчество о коррупционном скандале

    В европейской стране построят завод по производству ракетного топлива для Украины

    Африканская страна предложила России военную базу «с видом на море»

    Белый дом оценил шансы на сделку по Украине

    Усик высказался о продолжении карьеры после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

    Белый дом высказался о коррупции на Украине

    Ученые допустили супервзрыв из-за крупнейшего комплекса пятен на Солнце

    Платежная система начала блокировать карты россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости