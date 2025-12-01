Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя

Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя Запорожской области

Президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как указал официальный представитель Кремля, командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил Путину о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе подразделениями 5-й общевойсковой армии.

«В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — отметил Песков.

Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он доложил верховному главнокомандующему об освобождении Красноармейска и Волчанска от подразделений Вооруженных сил Украины.