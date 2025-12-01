Раскрыты результаты переговоров США и Украины

CNN: США и Украина не смогли прийти к окончательным решениям по конфликту

Соединенные Штаты и Украина не смогли прийти к окончательным решениям ряда вопросов по урегулированию украинского конфликта во время переговоров делегаций во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Было бы преждевременно говорить, что мы все здесь окончательно решили, поскольку многое еще предстоит сделать», — сказал собеседник телеканала.

При этом источник CNN охарактеризовал встречу как очень предметную, отметив, что вызывающие наибольшие вопросы аспекты мирного плана были обсуждены детально. В частности, он отметил, что делегации обсудили вопросы членства Украины в НАТО и территориальные уступки.

Ранее сообщалось, что США и Украина в ходе переговоров обсудили возможный сценарий завершения конфликта, при котором Киев фактически может лишиться возможности вступить в Североатлантический альянс.