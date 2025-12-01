Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 1 декабря 2025Мир

Раскрыты результаты переговоров США и Украины

CNN: США и Украина не смогли прийти к окончательным решениям по конфликту
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты и Украина не смогли прийти к окончательным решениям ряда вопросов по урегулированию украинского конфликта во время переговоров делегаций во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Было бы преждевременно говорить, что мы все здесь окончательно решили, поскольку многое еще предстоит сделать», — сказал собеседник телеканала.

При этом источник CNN охарактеризовал встречу как очень предметную, отметив, что вызывающие наибольшие вопросы аспекты мирного плана были обсуждены детально. В частности, он отметил, что делегации обсудили вопросы членства Украины в НАТО и территориальные уступки.

Ранее сообщалось, что США и Украина в ходе переговоров обсудили возможный сценарий завершения конфликта, при котором Киев фактически может лишиться возможности вступить в Североатлантический альянс.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

    Окружение Зеленского создало секретный чат для увольнения Ермака

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ ракетами большой дальности

    Армия России поразила используемые в интересах ВСУ топливные объекты

    Раскрыты данные о заработке на обманывающих десятки тысяч россиян мошеннических техцентрах

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В Британии обратили внимание на одну особенность украинской делегации на переговорах с США

    Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Первый день зимы встретил москвичей осенней погодой

    Стало известно о массированном ударе по Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости