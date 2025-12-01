Реклама

20:58, 1 декабря 2025Экономика

Российский маркетплейс прояснил вопрос о чаевых

Ozon: Чаевые не будут списываться без согласия клиента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ozon не списывает чаевые без согласия клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба маркетплейса.

Там напомнили, что при оформлении заказа по умолчанию стоит отметка в графе с суммой чаевых, которую клиент указал ранее. Если покупатель не желает оставлять чаевые, то он может выбрать вариант «Без чаевых».

«Однако для удобства клиента после первой выплаты чаевых мы запомним их сумму и банковскую карту покупателя», — подчеркнули в Ozon.

Кроме того, если покупатель решил не оставлять чаевые, то он может в течение 15 минут отменить оплату, и деньги возвратятся на его счет.

Появлению этого сообщения предшествовали новости, опубликованные рядом Telegram-каналов о том, что Ozon будет автоматически списывать чаевые после первого платежа.

До этого в Ozon заверили, что не будут взимать какие-либо проценты с чаевых. По данным компании, сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов.

    Все новости