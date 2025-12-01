США и Украина на переговорах зашли в тупик в ключевом вопросе

США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, передает ТАСС.

В то же время отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу продуктивной и указали на дополнительный прогресс по другим направлениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после американо-украинских переговоров необходимо проработать «непростые вещи».

Встреча делегаций прошла во Флориде 30 ноября. Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине. По словам собеседника агентства, Киев заявил, что «не готов уступить территорию». По словам неназванных украинских чиновников, встреча делегаций прошла напряженно.