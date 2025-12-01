Москвичей предупредили о грядущем потеплении

Синоптик Ильин: Потепление в Москве ожидается со 2 по 5 декабря

Зимняя пора в Москве пока не наступает — в столицу грядет потепление. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Столбики термометров, по прогнозам метеоролога, пойдут вверх уже 2 декабря. В ночные часы температура будет варьироваться от нуля до минус 2 градусов, а днем поднимется до плюс 2 градусов. В Подмосковье ночью показатель составит от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, днем ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, отметил Ильин. Не по-декабрьски теплая погода, как считает синоптик, будет держаться до 5-го числа.

На фоне потепления атмосферное давление в столичном регионе также повысится и составит порядка 758 миллиметров ртутного столба. Выше нормы оно сохранится на протяжении всей недели, предупредил Ильин.

Погода в Москве в ближайшие дни будет стабильной и комфортной. По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, осадков в начале декабря не прогнозируется, а температура превысит климатическую норму на пять-шесть градусов.