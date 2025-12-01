Украинский турист задавил на машине ограбивших его в Турции вооруженных мужчин

Украинский турист задавил на машине грабителей в Аланье и получил тюремный срок

Отдыхавший в Турции украинский турист задавил на машине ограбивших его вооруженных мужчин и получил 25-летний тюремный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, сам инцидент произошел в ноябре 2023 года, однако решение по нему суд вынес лишь в ноябре 2025-го. Согласно данным расследования, Димитро Чабан сидел в своей машине возле отеля в районе Махмутлар в Аланье. Двое неизвестных подъехали к нему на мотоцикле, разбили окно автомобиля и украли у украинца 35 тысяч евро (3,1 миллиона рублей).

Пострадавший не хотел сдаваться и бросился в погоню за грабителями, в результате чего задавил их. Двое мужчин на мотоцикле не выжили.

В ноябре 2025-го суд приговорил Чабана к пожизненному заключению, однако вскоре решение было пересмотрено. Украинец просидит за решеткой 25 лет.

