20:59, 13 октября 2025Путешествия

Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

CB: Турист вырвал рюкзак у грабителя и способствовал его поимке в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Европе турист стал жертвой грабителя, подрался с ним и поспособствовал его поимке. Об этом сообщило Cronica Balear (CB).

По данным источника, 8 октября вор набросился на путешественника, гуляющего с другом по площади Королевы в Пальме, Испания. Он попытался сдернуть с его руки часы стоимостью 56 тысяч евро (5,2 миллиона рублей), но встретил сопротивление.

В ходе драки турист был избит и лишился часов, однако успел вырвать рюкзак злоумышленника, в котором находился его телефон. Вещи преступника отдыхающий передал полиции. Офицеры быстро установили личность грабителя: им оказался марокканец, который успел улететь с курорта в Барселону.

Его задержали в аэропорту Эль-Прат после посадки самолета. Краденые часы преступник спрятал под своим сиденьем на борту, их вернули владельцу. Марокканец предстал перед судом.

Ранее на видео попала туристка, которую дважды ограбили одни и те же мужчины в Европе. Грабителями оказались два иностранца.

