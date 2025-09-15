Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 15 сентября 2025Путешествия

Путешествующую по Европе туристку дважды ограбили на вокзале одни и те же мужчины

La Repubblica: Туристку дважды ограбили на вокзале в Италии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Одни и те же мужчины дважды ограбили туристку на вокзале в Европе и попали на видео. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным источника, к путешествующей по Италии туристке из Милана рядом со станцией в Фодже подошли двое мужчин. С ними также была знакомая, которая помогла злоумышленникам ограбить путешественницу. Банда забрала у жертвы телефон и деньги.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли ее заявление и сопроводили на вокзал, чтобы она смогла сесть на поезд до дома. Однако вскоре после того, как они ушли, двое мужчин вновь подошли к жертве, присевшей рядом со своей собакой, и начали вымогать у нее деньги за возврат украденного. Когда женщина отказала им, они забрали ее рюкзак, протащив туристку по полу.

Во время повторного нападения воры попали на запись камеры видеонаблюдения. Офицеры опознали в них двух иностранцев в возрасте 26 и 44 лет. Одного из них арестовали, другому предъявили обвинения в вымогательстве и грабеже.

Ранее на видео попал турист, который оттаскал за волосы беременную женщину. Будущая мать попыталась украсть рюкзак его спутницы в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости