Путешествующую по Европе туристку дважды ограбили на вокзале одни и те же мужчины

Одни и те же мужчины дважды ограбили туристку на вокзале в Европе и попали на видео. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным источника, к путешествующей по Италии туристке из Милана рядом со станцией в Фодже подошли двое мужчин. С ними также была знакомая, которая помогла злоумышленникам ограбить путешественницу. Банда забрала у жертвы телефон и деньги.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли ее заявление и сопроводили на вокзал, чтобы она смогла сесть на поезд до дома. Однако вскоре после того, как они ушли, двое мужчин вновь подошли к жертве, присевшей рядом со своей собакой, и начали вымогать у нее деньги за возврат украденного. Когда женщина отказала им, они забрали ее рюкзак, протащив туристку по полу.

Во время повторного нападения воры попали на запись камеры видеонаблюдения. Офицеры опознали в них двух иностранцев в возрасте 26 и 44 лет. Одного из них арестовали, другому предъявили обвинения в вымогательстве и грабеже.

