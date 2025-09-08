Путешествия
10:48, 8 сентября 2025Путешествия

Туристы устроили драку во время отдыха на российском курорте и попали на видео

Сотрудники Росгвардии скрутили устроивших драку в Сочи туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающие на российском курорте туристы устроили драку, были схвачены Росгвардией и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, двое путешественников повздорили во время отдыха в Центральном районе города Сочи. Мужчина в черной футболке набросился на другого отдыхающего и его спутницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали потерпевших.

На опубликованных кадрах компания мужчин в черной одежде конфликтует с отдыхающей парой. Происходит драка, слышится крик женщины. На других кадрах приехавшие на место происшествия росгвардейцы скрутили мужчину и женщину возле служебной машины. Дебоширов отвезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее на видео попал турист, который оттаскал за волосы беременную женщину. Будущая мать попыталась украсть рюкзак его спутницы в Европе.

