Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 2 сентября 2025Путешествия

Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

The Metro: Беременная женщина попыталась украсть вещи туристки в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Беременная женщина попыталась украсть вещи у туристки в Европе и попала на видео. Об этом сообщает издание The Metro.

По данным источника, инцидент произошел на площади Сан-Лоренцо во Флоренции, Италия. Молодая женщина выхватила у путешественницы сумку и попыталась сбежать, однако муж отдыхающей оттаскал злоумышленницу за волосы.

На опубликованных в сети кадрах мужчина схватил преступницу и закричал по-итальянски: «Полиция». Уточняется, что девушка заявила о своем положении только после того, как ее поймали во время кражи. Подозреваемую арестовала полиция.

Ранее в Италии американская туристка оттаскала за волосы укравшую у нее кошелек и паспорт девочку-карманницу. Инцидент произошел в районе Санта-Мария-дель-Джильо в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

    ВТО оценила риски для мировой торговли от пошлин Трампа

    В Москве обмельчали ТЦ

    Лукашенко заявил о незаменимости России

    Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

    Побег двух арестантов из российского СИЗО попал на видео

    Россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска

    Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

    В России шуткой отреагировали на слова Вучича об отношении Белграда к Москве

    Появилось совместное фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости