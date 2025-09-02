Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

The Metro: Беременная женщина попыталась украсть вещи туристки в Италии

Беременная женщина попыталась украсть вещи у туристки в Европе и попала на видео. Об этом сообщает издание The Metro.

По данным источника, инцидент произошел на площади Сан-Лоренцо во Флоренции, Италия. Молодая женщина выхватила у путешественницы сумку и попыталась сбежать, однако муж отдыхающей оттаскал злоумышленницу за волосы.

На опубликованных в сети кадрах мужчина схватил преступницу и закричал по-итальянски: «Полиция». Уточняется, что девушка заявила о своем положении только после того, как ее поймали во время кражи. Подозреваемую арестовала полиция.

Ранее в Италии американская туристка оттаскала за волосы укравшую у нее кошелек и паспорт девочку-карманницу. Инцидент произошел в районе Санта-Мария-дель-Джильо в Венеции.