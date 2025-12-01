В Кремле заявили о перегруженном графике Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график президента России Владимира Путина перегружен на ближайшие дни, передает РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря, предстоящая неделя будет сложной для главы государства. Песков отметил, что президент России 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.
Кроме того, 2 декабря в Москве ожидается встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. На ней может обсуждаться актуальная версия американского мирного плана, подчеркнул представитель Кремля.
До этого президент США Дональд Трамп с оптимизмом заявил о хороших шансах на мир между Россией и Украиной. Американский лидер подчеркнул, что «есть хорошие шансы на заключение соглашения, которое положит конец войне России на Украине».