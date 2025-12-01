В Кремле заявили о перегруженном графике Путина

Песков заявил, что график президента Путина перегружен на ближайшие дни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график президента России Владимира Путина перегружен на ближайшие дни, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря, предстоящая неделя будет сложной для главы государства. Песков отметил, что президент России 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.

Кроме того, 2 декабря в Москве ожидается встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. На ней может обсуждаться актуальная версия американского мирного плана, подчеркнул представитель Кремля.

До этого президент США Дональд Трамп с оптимизмом заявил о хороших шансах на мир между Россией и Украиной. Американский лидер подчеркнул, что «есть хорошие шансы на заключение соглашения, которое положит конец войне России на Украине».