Россия
13:21, 1 декабря 2025Россия

В Кремле заявили о перегруженном графике Путина

Песков заявил, что график президента Путина перегружен на ближайшие дни
Майя Назарова

Фото: Sputnik / Alexey Nikolskyi / Pool via Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график президента России Владимира Путина перегружен на ближайшие дни, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря, предстоящая неделя будет сложной для главы государства. Песков отметил, что президент России 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.

Кроме того, 2 декабря в Москве ожидается встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. На ней может обсуждаться актуальная версия американского мирного плана, подчеркнул представитель Кремля.

До этого президент США Дональд Трамп с оптимизмом заявил о хороших шансах на мир между Россией и Украиной. Американский лидер подчеркнул, что «есть хорошие шансы на заключение соглашения, которое положит конец войне России на Украине».

