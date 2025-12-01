В Саудовской Аравии спрогнозировали рост количества клиентов на 40-60 процентов

В Саудовской Аравии спрогнозировали взрывной рост турпотока в Россию на фоне взаимной отмены виз между двумя странами. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на управляющего партнера турагентства TravelMates Мохамеда Аймана, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Айман сообщил, что уже в первый год действия безвизового режима в Саудовской Аравии ожидают рост количества клиентов на 40-60 процентов и увеличение объема бронирований как минимум на треть на туры в Россию. Также он допустил, что РФ будет восприниматься гражданами как направление для спонтанных поездок, и количество таких запросов тогда может вырасти более чем на 70 процентов.

«Королевство Саудовская Аравия реализует стратегию "Видение 2030", в которой туризму отведена ключевая роль: Россия становится не просто партнером, а одним из самых динамичных и перспективных направлений как на въездном, так и на выездном рынках», — отметили в ЦСР.

При этом там напомнили о том, что России важно работать над улучшением инфраструктуры для арабо-язычных туристов. Так, в стране наблюдается дефицит гидов, говорящих на арабском языке. Также есть сложности с мобильной связью и навигацией.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мера может вступить в силу в начале 2026 года.