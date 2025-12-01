Россия и Саудовская Аравия взаимно отменили визы

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с официальной церемонии.

Государства также подписали документ о взаимопонимании в вопросах изменения климата и низкоуглеродного развития. Еще одно соглашение касалось сотрудничества в сфере архивного дела.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для граждан Китая до 14 сентября 2026 года. Уточнялось, что теперь граждане КНР смогут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней.