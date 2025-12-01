Мир
В США оценили идею изъятия активов России для Украины

Politico: США выступают против использования активов России для кредита Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

США выступают против использования замороженных российских активов для предоставления так называемого репарационного кредита Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Есть представители американской администрации, которые хотят вести бизнес с Россией, поэтому тема с активами им не подходит», — передает журнал слова неназванного чиновника.

Кроме того, издание обратилось к МИД Бельгии с вопросом, связывался ли Брюссель с Вашингтоном по вопросу российских активов. Представитель внешнеполитического ведомства ответил, что «не располагает информацией по поводу подобных контактов».

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что ЕС не может найти конкретные пути обеспечения финансовой помощи Украине из-за своего упрямства, связанного с желанием использовать для этого замороженные российские активы. Кроме того, дипломат назвал «репарационный кредит» Украине препятствием для усилий по завершению конфликта.

