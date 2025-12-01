Индия нашла нового поставщика нефти вместо России

Bloomberg: Индия купила первые партии нефти в Гайане для замены поставок из РФ

Первые два супертанкера с партиями по два миллиона баррелей нефти на каждом отправились из Гайаны в Индию. Завершить переход они должны в январе, пишет со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Bloomberg.

Как отмечает издание, столь длинный маршрут поставок стал возможен в связи с намерениями индийских переработчиков отказаться от закупок российской нефти на фоне давления США и санкций в отношении крупнейших поставщиков из России.

Суда Cobalt Nova и Olympic Lion впервые с 2021 года, когда были выполнены два пробных рейса, доставят в Индию нефть из Гайаны. Исходя из пункта назначения, первая партия предназначена для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) компании Hindustan Petroleum, а вторая — для предприятий государственной Indian Oil.

Ранее стало известно, что индийские банки согласились проводить оплату местным компаниям за импорт российской нефти при соблюдении двух условий. Во-первых, трансакции должны проходить без нарушения санкций, а во-вторых, поставки должны вести российские компании, не входящие в санкционные списки США.

На фоне возросших сложностей с экспортом скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals для индийских покупателей взлетели до максимальных за годы семи долларов за баррель. Тем не менее некоторые крупные покупатели решили принципиально отказаться от контрактов с российскими поставщиками.