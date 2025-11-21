Экономика
16:32, 21 ноября 2025

Один из крупнейших покупателей российской нефти отказался от нее

Индийская Reliance Industries исключила дальнейшую покупку российской нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Крупнейший покупатель российской нефти в Индии, компания Reliance Industries объявила о прекращении поставок из России на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Джамнагаре с 20 ноября. Это произошло перед вступлением в силу санкций США в отношении основных российских экспортеров, говорится в материале The Washington Post.

С 1 декабря вся поставляемая на экспорт продукция НПЗ будет получена из нефти, имеющей отличное от российского происхождение.

Белый дом приветствовал такой отказ. В администрации президента США указали, что решение Reliance Industries отказаться от российской нефти и более широкие шаги Индии в направлении диверсификации поставок энергоресурсов позволят достичь существенного прогресса на торговых переговорах между двумя странами.

Эксперты отмечают, что обязательства крупнейшего импортера российской нефти в Индии прекратить ее закупки стало очень хорошим жестом. Возможно, это станет решающим фактором для успешного завершения переговоров по поводу торгового соглашения.

Еще в 2021 году Reliance купила российской нефти только на 85 миллионов долларов, но в 2023 году объем поставок достиг 11,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе сообщалось, что пять крупнейших владельцев НПЗ Индии не разместили ни одного заказа на поставки российской нефти в декабре. На них в этом году приходилось более двух третей всего закупаемого в России сырья.

На этом фоне Центр ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что в период с 10 по 16 ноября поставки российской нефти по морю упали до 291 тысячи тонн в сутки, что стало минимальным значением с начала 2025 года.

