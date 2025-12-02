Четыре страны выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

Норвегия, Австрия и Бельгия против выхода Украины из Оттавской конвенции

Четыре страны (Норвегия, Австрия, Швейцария и Бельгия) выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в беседе с РИА Новости.

«Несколько стран-участниц конвенции направили свои возражения, а еще ряд стран выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу. (...) Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения», — сказала Накамицу.

Ранее командир российской саперной роты с позывным Велес показал запрещенную Оттавской конвенцией противопехотную мину, которую Вооруженные силы Украины использовали для минирования в Курской области.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Договор требует их утилизации. Украина подписала его в 2005 году.