Россия
09:27, 2 декабря 2025Россия

Двухлетняя россиянка заразилась инфекцией половых органов

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов в бассейне
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Краснодаре в частном бассейне двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать девочки рассказала, что водила ее в частный бассейн «Облака сити». Через восемь занятий женщина обнаружила у нее сыпь на половых органах.

Изначально ребенка начали лечить от аллергии, однако симптомы не проходили. Затем анализы показали, что у девочки грибок. Однако после лечения заболевания у нее поднялась температура выше 40 градусов. Врачи выявили у нее инфекцию, которая дошла до мочевыводящих путей, а также боковирус, появившийся из-за сниженного иммунитета.

На данный момент пострадавшую лечат дома при помощи антибиотиков и препаратов для почек. Анализы у ребенка по-прежнему плохие. Ее мать обратилась в Роспотребнадзор.

Ранее в Забайкальском крае женщина стала инвалидом после плановой операции из-за стараний врача. Известно, что россиянка в 2021 году решила установить имплант в бедренную кость ноги. Однако «врач перестарался» — так ответил позднее пациентке заведующий отделением.

