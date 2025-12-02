Двухлетняя россиянка заразилась инфекцией половых органов

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов в бассейне

В Краснодаре в частном бассейне двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать девочки рассказала, что водила ее в частный бассейн «Облака сити». Через восемь занятий женщина обнаружила у нее сыпь на половых органах.

Изначально ребенка начали лечить от аллергии, однако симптомы не проходили. Затем анализы показали, что у девочки грибок. Однако после лечения заболевания у нее поднялась температура выше 40 градусов. Врачи выявили у нее инфекцию, которая дошла до мочевыводящих путей, а также боковирус, появившийся из-за сниженного иммунитета.

На данный момент пострадавшую лечат дома при помощи антибиотиков и препаратов для почек. Анализы у ребенка по-прежнему плохие. Ее мать обратилась в Роспотребнадзор.

