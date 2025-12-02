Реклама

23:07, 2 декабря 2025Спорт

Министр спорта России рассказал о помощи МОК в давлении на европейские страны

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, МОК находится на стороне России. «Международный олимпийский комитет нам помогает в оказании давления в том числе на европейские страны по допуску наших атлетов на соревнования. В лыжных гонках и других видах», — заявил Дегтярев.

Ранее стало известно об обжаловании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить лыжников из России к состязаниям.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

